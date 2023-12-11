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        Haberler Gündem Bahçeli'den seçim yanıtı: Sonuçlanmaya yakın

        Bahçeli'den seçim yanıtı: Sonuçlanmaya yakın

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakının yerel seçimde iş birliğine yönelik oluşturulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:52
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        Bahçeli'den seçim yanıtı: Sonuçlanmaya yakın
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        TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşmeleri sürüyor.

        Görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda takip eden Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Bir gazetecinin, "Bu sene bütçe görüşmeleri biraz sönük mü geçiyor? Özgür Özel etkisi mi?" sorusuna Bahçeli, "Sönük değil de sakin diyelim." karşılığını verdi.

        "SONUÇLANMAYA YAKIN HALE GELİYOR"

        Bahçeli, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerel seçimlere ilişkin bir görüşmesi olup olmadığı yönündeki soruya da "Şu aşamada öyle bir bilgi yok bizde ama komisyon çalışmaları devam ediyor. Zannederim sonuçlanmaya da yakın hale geliyor. Ondan sonra olabilir ancak." yanıtını verdi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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