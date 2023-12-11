Bahçeli'den TBMM'de Kürtçe'ye tepki

MHP Lideri Bahçeli'den TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşmaya tepki sözleri TBMM Genel Kurulda bütçe görüşmelerinde kürsüye gelen HEDEP'li milletvekillerinin Kürtçe konuşmasına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir. Ama onlar keçeyi suya atmışlar, çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar" diye konuştu. Bahçeli, Meclis'te konuşulan Kürtçe konuşmanın Türkçe'ye çevrilmesini isteyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u da eleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis çıkışında bir gazetecinin "Genel kurulda Kürtçe konuşma yapıldı HEDEP Grubu tarafından. Bu birkaç kez daha olmuştu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kürtçe yasaklı bir dil" şeklindeki sorusuna şu karşılığı verdi:

2024 yılının bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu anlamlı günde konuşmacılardan bir kısmı Kürtçe cümlelerle kendilerini ifadeye çalıştılar. Tabii kürsü dokunulmazlığı sebebiyle bazıları tarafından hoşgörülebilir. Ben Anayasa Mahkemesi başta başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'A ELEŞTİRİ

Kendilerini bu konuda daha dikkatli olmaya ve bunun gittikçe yaygınlaştığı, Anayasa Mahkemesi'nin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığını görüyorum. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir. Ama onlar keçeyi suya atmışlar, çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözünü dinledikten sonra 'Bunu Türkçe'ye tercüme edin' cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BÜTÇE KONUŞMASI

Bahçeli bir başka gazetecinin "Özgür Özel ilk kez konuştu biraz performansı düşük olarak değerlendirdi" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Yok performansı gayet iyi. Hem hazırlıklı gelmiş, hem heyecanlı hem de kendi kitlesine yeni bir genel başkan olarak moral veriyor, tebrik ediyorum onu".