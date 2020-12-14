Bahçeli'den İran'a şiir tepkisi! 0:00 / 0:00

Son dakika... Sosyal medya hesabı Twitte'den açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İran'a şiir tepkisi geldi: Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan'a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar? Aras'ı ayırdılar, hatta kopardılar...



Bahçeli yayınladığı bir dizi mesajda şu ifadelere yer verdi:

Gönülleri birleşenler için mesafelerin hükmü yoktur. Ancak bir milletin farklı coğrafyaları yurt tutmuş evlatları için hasretin ağırlığı elbette çoktur. Uzağı yakın eden ülkülerdir, muhtemeli mümkün kılan irade ve inanç gücü de vicdanların şifresi çözülmüş künhünde gizlidir.

"TÜRK BEKLENENDİR, ÖZLENENDİR, ÖVÜLENDİR"

Türk milleti; kaderi bir, kederi bir, kararı bir, kalbi beraber çarpan beşeri ve maşeri asaletin timsalidir. Türklüğün mukadderat gerçeğine sınırlar çizilemez, muvaffakiyet gayesine engel çıkarılamaz, mutlak varlığına kara çalınamaz. Türk beklenendir, özlenendir, övülendir.

Bugün dünya üzerinde 34 farklı ülkede 78 ayrı şehitliğimiz vardır. Kıtalardan bir sedayla taşan ayak izlerimiz, yerkürenin her köşesine bir sevdayla tutunan anılarımız vardır. Karabağ’a bakınca gördüğümüz yurttur, Kerkük’ten Kıbrıs’a varıncaya kadar duruş Türk bakışıdır.

"İNŞALLAH GÜNÜ GELDİĞİNDE YENİ SAHİBİNE GEÇECEK"

Karabağ’ın yüzde 70’inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir. Nitekim bu zafer bekanın, birliğin, dayanışmanın, kardeşliğin meşalesidir. Karabağ Türk’tür, Azerbaycan’dır, işgal emelleri zillettir, rezalettir, düşmanlıktır ve tarihi hakikatlere hıyanettir.

Terörist Ermenistan’ın başı 44 gün içinde hamd olsun ezilmiştir. 2 bin 783 şehidimiz bağımsızlık onuru için sere serpe toprağa düşmüştür. Vatana musallat olanların akıbetleri acıklı olmuştur. İnşallah Karabağ’ın tamamı günü geldiğinde sahibine geçecek, hak yerini bulacaktır.

"YENİLGİNİN UTANCI ERMENİSTAN'IN ALNINA KAZINMIŞTIR"

1918’de Nuri Paşa komutasında Gence’ye gelen Türk ordusunu gören çocuklar demişti ki: “Salon gelir yan gelir, Genceli’ye şan verir, Gence’nin civanları Bakü diye can verir.” Karabağ’a can verilmiş, kan verilmiş, ağır yenilginin utancı Ermenistan’ın alnına kazınmıştır.

10 Aralık 2020 tarihinde, Bakü’nün Azatlık Meydanı’nda zaferin görkemli kutlamaları yapılmış, Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu kutlamalardaki yerlerini almışlardır. Dünyaya Türk milletinin mesajı kararlılıkla ve kahramanca verilmiştir.

Ermenistan yine yapacağını yapmış, ateşkesi ihlal ederek Dağlık Karabağ’daki Hadrut kentinde 4 Azerbaycan askerini şehit etmiştir. Ermenistan korkaktır, kalleştir, aşağıların da aşağısındadır. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.