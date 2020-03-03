Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

AA

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün İdlib'de Rusya'nın ikili oynadığını, İran'ın arkadan dolaşıp ateş ettiğini, Esed'in, tarih ve beşeri vicdan nezdinde "ağır ve affedilmez şekilde suç işlediğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Putin ile 5 Mart'ta yapacağı planlı görüşmenin kritik ve mühim olduğunun altını çizen Bahçeli, Soçi Mutabakatı'nı ihlal eden tarafların "arafta değil açıkta" olduğunu söyledi.

Bahçeli, İdlib'de, Türkiye'nin 12, Rusya'nın 10, İran'ın ise 7 gözlem noktasının bulunduğunu, saldırıya uğrayanın, şehit verenin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, "Rusya dışındaki tüm ülkelerin uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye'de bulunduğunu, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini" söylediğini aktaran Bahçeli, "Bize göre halt etmiş, Rus yalanlarına yenilerini eklemiştir. Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyleme gereği hissetmiştir. Putin ne derse desin, kahramanlarımızın bölgede kasıtlı olarak hedef alındığı barizdir. Saldırıya uğrayan Türk askeri konvoyuyla ilgili önceden Rus yetkili makamlarına bilgi verilmesine rağmen, Moskova yönetimi bunu telaşla inkar etmiştir." dedi.

Rusya'nın operasyonda savaş uçaklarının bulunmadığını açıklamasına rağmen radar gerçeklerinin başka şeyler söylediğine dikkati çeken Bahçeli, "Düşününüz, ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur. Bu menfur saldırının insanlığa, ikili anlaşma ve uzlaşmalara, evrensel değer ve mirasa aykırılığı ortadadır. 27 Şubat 2020’de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar? Neyi anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir?" diye konuştu.

Boğazlardan geçirilen Rus savaş gemilerine verilen simgesel isimlerle neyin ima edilmek istendiğini soran Devlet Bahçeli, "Görmedik sanılmasın, bilmediğimiz akla gelmesin. Çalımızı kıranın, çalımını bozarız. Dalımızı kesenin, damını yıkarız. Türk'e yan gözle bakanın alnını karışlar, kurumuş ağaç gibi budarız. Biz 'Rusya'ya güvenilmez' derken haksız mıyız? Abartıyor muyuz? Pişmiş aşa su mu katıyoruz?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Putin'in çıkarının ne olduğunu" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasının "tam bir akıl tutulması ve kara mizah" olduğunu belirten Bahçeli, "16 Temmuz 2018’de Trump ile Putin'in Helsinki'de buluşup Türkiye ve bölge ülkelerinin aleyhine hangi başlıklarda anlaşıp görüş birliğine vardıkları hala sırdır, esrarını korumaktadır." dedi.

- "Hodri meydan, ayı gelirse gelsin"

Bugün Suriye diye bir devletin "fiilen yok hükmünde" olduğunu söyleyen Bahçeli, rejimin yıkımı esnasında ortaya çıkan toz bulutunun, en başta Türkiye'yi tehdit ettiğini vurguladı.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esad'ın son kullanım tarihi dolduğunda ilk önce fişini Putin çekecektir. Bunu bilen cani Esad, 2015 yılının Ekim ayında 180 kilometrelik sahil bölgesinin tamamını Ruslara rehin vermiş, topraklarını ve hava sahasını Rus askerlerine hibe etmiştir. Bayır Bucak Bölgesi'nin, özellikle Türkmen Dağı'nın Ruslar tarafından bombalanması bunun bir sonucudur. Emin olunuz, eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar gelecekler, bununla yetinmeyip vatana ve millete kast edeceklerdir. Biliniz ki kan ve bal kokusu bir ayıyı çılgına çevirecek, zincirlerinden kopuşuna neden olacaktır. Hodri meydan, ayı gelirse gelsin, göreceği sadece ve sadece Bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır."

Sağduyulu şekilde Türkiye-Rusya arasında aklı selimin hakim olmasının temel dilekleri olduğunu belirten Bahçeli, "Rusya'nın, Türkiye'nin asla kabul etmeyeceği şekilde değişen şartlara göre sınır belirleme çabası, bize göre dayatmadır, masayı dinamitlemektir. Rusya, zorba politikalarını gözden geçirmeli, Astana ve Soçi ilkelerine kesinlikle bağlı kalmalıdır. Türkiye'nin 30-35 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmasına destek verilmelidir. 27 Şubat katliamından dolayı Türkiye'ye özür ve tazminat konusu gündeme getirilmelidir. Esad unsurları gözlem noktalarımızın gerisine derhal ve ön şartsız çekilmelidir. M-4 ve M-5 karayollarının kontrolü müştereken sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "AB, sınıfta kaldı"

Türkiye sınırlarına yığılan sığınmacılarla ilgili her ülkenin destek vermesini, katkı sunmasını, külfetin eşit şekilde ve hakkaniyetle paylaşılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Doğru bir kararla sınır kapılarımız açılınca akınlar halinde yollara düşen sığınmacılara insan hakları ve özgürlük ezberini tekrarlayan Avrupa ülkelerinin çirkin muameleleri, tedirgin duruşları, çelişkili durumları, insani felaketlere duyarsız kalmaları, acıklı bir tablodur. AB, insani dramlar karşısında sınıfta kalmıştır. Biz, sığınmacı olsun, göçmen olsun, mülteci olsun, hepsine kucak açmıştık, şimdi ise mesela Yunanistan biber gazı, sis bombası ve polis zoruyla bu insanların girişlerini engellemektedir. İnsanlar denizlerde botların içinde ölüme terk edilmekte, özellikle Yunan Sahil Güvenliği acımasızca şiddet kullanmaktadır. Nerede medeniyet, nerede gelişmişlik, nereye gitti insani değerler?"

- "Diplomasi başardı başardı..."

Türkiye’nin haklı mücadelesinden tavizinin asla düşünülmemesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, Rusya ve İran'ın Suriye'deki varlığının da gayri meşru olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin şakasının olmadığının altını çizen Bahçeli, "İdlib meselesi, bir beka müdafaasına, bir vatan muhafazasına sabitlenmiştir. Rusya ve Suriye, Türkiye'nin sabrını daha fazla zorlamamalıdır. Türk milleti; hakkını, hukukunu ve milli haysiyetini sonuçları ne olursa olsun kahramanlık duruşuyla, Kızılelma şuuruyla savunacaktır. Bizim damarlarımızda dolaşan kan zaferi müjdelemektedir. Bu uğurda mükafatımız yeri gelirse şehadet, muradımız da her zeminde şirretin kalelerini teker teker devirmek ve yıkmaktır. Siyaset ve diplomasi başardı başardı, aksi halde Türk ordusu soluğu Şam'da almalı, zalim ve canavar Esad'ın kafasına çuvalı geçirmeli, kanlı ve kirli rejime son darbeyi indirmelidir." diye konuştu.

- "Edepsizlik, erdemsizlik, gayri millilik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve "yeminli Esed sözcüleri"nin İdlib'deki mücadeleden yine rahatsız ve memnuniyetsiz olduğunu anlatan Bahçeli, "Bre vicdansızlar, bir kez olsun şehitlerimizin katillerine tepki gösterin. Bre kalpsizler, bir kez olsun milli itirazınızı seslendirin. Baasçı oldunuz, Esadcı oldunuz, şunu oldunuz, bunu oldunuz... Korkmayın düşmana düşman derseniz sadece ve sadece adam olursunuz." dedi.

"Anlaşılan şehitlerimizin acısı bile CHP yönetimini ıslah ve terbiye etmemiştir. Türkiye adeta varlık yokluk mücadelesi verirken, CHP’li sözcüler siyasi sorumlu peşine düşecek kadar çürümüşler, siyasi rant ve istismara heveslenmişlerdir. Bu edepsizliktir, erdemsizliktir, gayri milliktir." ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"(Şehitler tepesi boş kalmayacak) sözünü, beceriksizliğin kılıfı olarak görecek kadar küçülen, küçüldükçe milli ve manevi değerlerimizle arasını kapanmayacak ölçüde açan müfsit CHP zihniyeti karşımızdadır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki 'Millet İttifakı'nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacaktır.' Şehidi bilmez, tepeden anlamaz, vatanı bilmez, milleti tanımaz. Vay gafil vay. Demek şehitler tepesini boş tutacaksın öyle mi? Şehitler tepesini boş tutan Türkiye'yi boşa düşürür, Türk düşmanlarına meydanı boşaltarak teslim eder. Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu, bu sözü söylerken hiç mi gocunmadın? Hiç mi pişmanlık duymadın? Şehitler tepesi boş tutulunca hainler tepemize üşüşür, zalimler yurdumuzun tepelerine musallat olur, bunu da mı kavrayamadın? Suriye'nin Afrin bölgesinde icra edilen Zeytindalı Harekatı'nda 9 askerimizin şehit düştüğü yer olan Kel Tepe'nin ismi Şehitler Tepesi olarak değiştirilmiş, şehitlerimizin manevi anılarına 9 Türk bayrağı Hassa Belediyesi tarafından dikilmişti. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da mı inkar edeceksin, buna da mı kara çalacaksın, bu tepeyi de mi yok sayacaksın?

Sayın Kılıçdaroğlu, senin gibilere rağmen şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmadı, boş da kalmayacak. Çünkü aziz şehitlerimiz vatanın ve milletin ebedi manevi muhafızlarıdır. Kılıçdaroğlu, sen Suriye'nin muhalefet partisi değilsin. Esad'ın yancısı, rejimin kuklası değilsin. Esad'ın kan kardeşi, Mehmetçik katillerinin yoldaşı olamazsın. CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize ihanet etme, yazık etme, haksızlık etme. Esad ile görüşelim diyen maskaralar, yaşadığınız ülke Türkiye'dir. 'Ne işimiz var İdlib'de, orada ne için mücadele ediyor Mehmetçik?' sorularını soranlar, kem konuşmayın, kötü konuşmayın, kifayetsiz konuşmayın, yüzünüz kızarmıyorsa bari milletten utanın, olmadı Allah'tan korkun."

(Bitti)