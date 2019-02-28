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MHP Genel Başkanı akşam saatlerinde yayınladığı Twetter hesabından mesajlar verdi. Bahçeli, mesajlarında tarih ile millet ilişkisi perspektifinden beka anlayışını değerlendirdi.
Bahçeli'nin mesajları şöyle:
"GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA HAKİKAT KÖPRÜSÜ"
Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır.
"TÜRK TARİHİNİN HER SAYFASI BİR HAZİNEDİR"
Tarih bütündür, parça parça anlatılamaz, anlamlandırılamaz. Bilhassa tarih yalancı şahit gösterilemez, gösterilse bile buna tarih denemez. Türk tarihinin her satırı, her sayfası, her asır ve çağı bizim için henüz mührü sökülmemiş hazinedir.
"TÜRK MİLLETİNİ SÖKÜP ALDIĞINIZDA TARİH KALMAZ"
Türk milleti tarih kadar eskidir; bu nedenle hem tarih yazmış hem de tarih yapmıştır. Bu mümeyyiz, muharrik ve müteyakkız vasfıyla beşeriyetin övgüsüne hak kazanmış, buna da hakkıyla layık olmuştur. Türk milleti tarihten çekip alındığında tarih diye bir şey de kalmayacaktır.
"KÖKSÜZLER BEKAYI BİLMEZLER, İTİRAF EDEMEZLER"
Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez.
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