MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni hükümet sistemini hırpalamak ve hüsrana uğratmak için nöbete girenler, alenen Türkiye’nin sırtındaki kamburlardır." dedi.

Devlet Bahçeli, "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır." dedi.

Bahçeli, "Bilinmelidir ki, Türkiye’nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.