Bahçelievler'de 6 katlı binada yangın
Bahçelievler'de 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 6. Sokak'taki apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, sokak girişine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, binanın doğal gazı kesildi, apartman sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.