Olay, 12 Şubat günü Bahçelieavler Yenibosna Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, saat 03.00 sıralarında 3 kişi bir apartmanın önüne geldi. Şahıslar bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra kapıya yöneldi. Bir kişi etrafı kolaçan etmeye devam ederken diğer 2 kişi de yanlarında apartman kapısını açtı.





Kapıyı açtıktan sonra apartmana giren hırsızlar, bir bina sakini tarafından fark edildi. Hırsızlardan biri apartman sakinleri tarafından yakalanırken, 2 hırsızda koşarak kaçtı.



Yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edilirken ekipler kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan hırsızların 'bu kadarına da pes artık' dedirten rahat tavırları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 hırsızın gözlerine kestirdikleri apartman önünde bir süre durakladıkları görülüyor. Apartmana girdikleri görülen hırsızlardan 2 sinin kısa süre sonra koşarak apartmandan çıkarak kaçtıkları kameralara yansıyor.