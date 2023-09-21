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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçelievler'de bir kişi aydınlatma direğine çıktı! Gözaltına alındı

        Bahçelievler'de bir kişi aydınlatma direğine çıktı! Gözaltına alındı

        İstanbul Bahçelievler'de D-100 karayolunda aydınlatma direğine çıkan bir kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:46
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        Aydınlatma direğine çıktı! Gözaltında
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        Bahçelievler'de aydınlatma direğine çıkan bir kişi nedeniyle D-100 Karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Bir şerit trafiğe kapatılırken, metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri elinde kesici alet bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olay saat 07:00 sıralarında yaşandı. Bahçelievler D-100 Karayolu'nda aydınlatma direğine çıkan ve elinde kesici alet olan kişi polise ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri aydınlatma direğine çıkan şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

        Edirne istikametinde 1 şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüs seferleri kontrollü olarak sağlanırken itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

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        Tırmandığı aydınlatma direğinden trafik kameralarının bulunduğu noktaya çıkan şüpheli zaman zaman düşme tehlikesi atlattı.

        İtfaiye merdiveniyle yukarı çıkan polis memuru şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaklaşık 1.5 saat yoğunluk oluşan trafik normale döndü.

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