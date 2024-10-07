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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde sokakta yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının evine gireceği sırada yanına yaklaşarak taciz etti. Kadının bağırması üzerine mahalle sakinleri tarafından yakalanan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:10
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        Cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı
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        Bahçelievler'de, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Çobançeşme Mahallesi'nde bir kadının cinsel saldırıya uğradığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, olay yerinde çevredekiler tarafından darbedilemiş halde bulunan şüpheli M.A.A'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel saldırı" suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A, çıkarıldığı hakimlikle tutuklandı.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Bahçelievle
        #cinsel taciz
        #haberler
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