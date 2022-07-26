Parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Bahçelievler'de parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı

İstanbul'da arkadaşlarıyla parkta oynayan 11 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Bahçelievler'de parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı
Parkta oynayan çocuğa pitbull saldırdı
0:00 / 0:00
DHA

Bahçelievler'de arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynayan 11 yaşındaki U.A.'ya pitbull saldırdı. Bacağından yaralanan ve büyük korku yaşayan U.A. gözyaşları içinde yaşadıklarını DHA'ya anlatırken, ailesi ise bir an önce köpeğin sahibinin yakalanmasını istedi.

Bahçelievler'de bulunan bir parkta dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki U.A. arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka geldi. Bu sırada parka giren iki kişi yanlarındaki ağızlıksız ve tasmasız olduğu söylenen pitbull cinsi köpekle parkta dolaşmaya başladı. İddiaya göre sahipleri köpeği U.A.'ya doğru gönderdi. Köpek, U.A.'ya saldırarak bacağından ısırdı.

Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu. U.A., sol bacağından ısıran köpekten güçlükle kurtarıldı. Ardından köpek ve sahipleri parktan uzaklaştı. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, U.A. ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi Antlaşmaları ve Önemleri: Osmanlı'nın Duraklama Döneminde Yaptığı Antlaşmalar Neler?
GÜNDEM Osmanlı İmparatorluğu Duraklama Dönemi Antlaşmaları ...
Son dakika: Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor
GÜNDEM Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor
Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi Antlaşmaları ve Önemleri: Osmanlı'nın Gerileme Döneminde Yaptığı Antlaşmalar Neler?
GÜNDEM Osmanlı İmparatorluğu Gerileme Dönemi Antlaşmaları ve ...
Kayınbabasını silahla vurdu
GÜNDEM Kayınbabasını silahla vurdu
Osmanlı İmparatorluğu Yükseliş Dönemi Antlaşmaları ve Önemleri: Osmanlı'nın Yükseliş Döneminde Yaptığı Antlaşmalar Neler?
GÜNDEM Osmanlı İmparatorluğu Yükseliş Dönemi Antlaşmaları ve ...
Son dakika: Diyarbakır'da narko-terör operasyonu!
GÜNDEM Diyarbakır'da narko-terör operasyonu!
Son dakika: Oğlu sulama kanalına düştü! Baba suya atladı! - Adana haberleri
GÜNDEM Oğlu sulama kanalına düştü! Baba suya atladı!
Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak otoparka düştü: 2 yaralı
GÜNDEM Bariyerlere çarptı, otoparka düştü: 2 yaralı
İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: 26 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler nereler, sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2022? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEM EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2022?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.