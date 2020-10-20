Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu

AA

Bahçelievler'de 150 bin 950 uyarıcı hap ile 1 kilo 111 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 15 Ekim'de Bahçelievler'deki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 150 bin 950 uyarıcı hap, 1 kilo 111 gram kokain, 3 hassas terazi, tabanca ve şarjör ile 8 fişek, 12 bin 250 lira ve 600 dolar ele geçirildi. Operasyonda adreste bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.