Bahçelievler'e Fenerbahçe anıtı

Fenerbahçe Beko'nun 2016-2017 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi (Euroleague) şampiyonluğunun anıtı Bahçelievler'de açılacak.

Fenerbahçe Euroleague Anıtı'nın açılışı Kocasinan Polis Karakolu önünde bulunan alanda 19 Mart Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüp için hazırlanan anıta ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, "THY Avrupa Ligi Kupasını kazanarak şampiyon olan Fenerbahçe'nin kupasını, spor denince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Daha önce Anadolu Efes'in kazandığı Koraç Kupası'nı ve Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı da anıtlaştırdıklarını hatırlatan Develioğlu, "Beşiktaş'ın 2012'de kazandığı FIBA Eurochallenge Kupasını da biz anıtlaştırmıştık." ifadelerini kullandı.