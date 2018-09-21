Ankara'da yerel seçimde ittifak konusu tartışılırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “İstanbul’dan aday çıkarmayacağız” çıkışının yansımaları da konuşulup analiz ediliyor. Bahçeli, üç büyükşehirden Ankara ve İzmir konusundaki tavrını ise bu önerisine AK Parti’den gelecek yanıta göre belirleyecek.

Bahçeli’nin değerlendirmelerinin Başkent siyasetindeki yansımaları, izdüşümü ve bunun gerekçesine ilişkin kulislerde konuşulanlar şöyle:

Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi bu öneri; 4 aşamalı bir stratejinin ürünü. Öncelikle Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam olarak yerleşmesi ve sınamaya tabi tutulması açısından yerel seçimleri bir dönüm noktası olarak görüyor. Büyükşehirlerde HDP ile ittifak yapmaya hazırlanan CHP’nin ve diğer partilerin büyükşehirleri kazanmaları durumunda sistemi tartışmaya açacaklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetim şekline ilişkin meşruiyet tartışmasına gireceklerini savunuyor. İkinci aşama Türk siyasetine damga vuran üç büyükşehrin, yeni sistemin kökleşmesi açısından üstlenecekleri misyon. Bu büyükşehirlerde mutlak suretle Cumhur İttifakı temelinde uzlaşma öneriyor; bunun Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı yapacağını, toplumun normalleşmesi açısından önem arz ettiğini söylüyor.

Kayyum yönetimindeki belediyeler ile başta FETÖ ve PKK’ya karşı devletin ve halkın önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, kayyum öncesine dönebilecek bir yerel yönetim yapılanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Yani üçüncü aşama terörle mücadelede kazanımların kaybedilmemesi ve yeni adımların atılması…

Dördüncü aşama ise MHP’nin elindeki belediyeleri kaybetmemesi ve 50. yılını dolduran bu köklü partinin yerel yönetimlerde mümkün olduğu kadar yönetme erkini ve potansiyelini artırabilmesi…

BAHÇELİ’NİN MESAJININ ŞİFRELERİ

Bahçeli, Türkiye’de 24 Haziran’da siyasetin ve yönetim sisteminin değiştiğini belirterek, Başkanlık sisteminde Ankara, İstanbul ve İzmir’i kazanmanın hem Cumhurbaşkanına hem de topluma nefes alma imkânı ve geniş bir hareket alanı kazandıracağına inanıyor. Parlamenter sistemde hükümet etme başka siyasi partide de olsa bile belediye başkanının yaşama şansı olduğunu ancak başkanlık sisteminde başka partiden belediye başkanının yaşama şansının olmadığını ya da hizmetler açısından o ilin halkının cezalandırılmaması gerektiğini ifade ediyor. Bahçeli özetle, “Seçilmiş Cumhurbaşkanına yönetim şantajı yapmıyoruz. Başkanın geniş bir hareket alanı olsun” diyor.

ABD gibi 300 milyonun üzerinde nüfusu olan bir ülkede Newyork gibi bir şehri başka partiden belediye başkanının yönetmesi sorun yaratmayabilir ancak İstanbul gibi Türkiye nüfusunun 4’te 1’ini barındıran, milli gelirden yüzde 30-35 pay alan bir şehirde sorun olabileceğini savunuyor.

Bahçeli, MHP’nin İstanbul’daki yüzde 8 oyunun geçişkenliği olduğunu biliyor; yerel seçimde 4-5 aralığında gerçekleşen bu oyun AK Parti’nin adayına yönlendirmesiyle CHP-HDP’nin ortak aday stratejisinin çökertilebileceğini savunuyor.

ANKARA İÇİN YANIT BEKLİYOR

Bahçeli, Ankara’da durumun daha karışık olduğu inancıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ya da AK Parti’den yanıt bekliyor. Ankara’da MHP- AK Parti çizgisinin tam ortasında konumlanan bir adayın çıkarılması ya da AK Parti’nin destekleyeceği MHP’li bir adayın seçimi kazanabileceğini savunuyor. Ankara’da ülkücü tabanın diğer büyükşehirlere göre daha fazla olduğu tezinden hareketle MHP, Ankara konusundaki tutumunu AK Parti’nin bu çağrıya vereceği yanıta göre belirleyecek.

İZMİR’DE CHP KARIŞIK

En güçlü olduğu kalelerden İzmir’de ise durum biraz da CHP’nin tavrına bağlı. Tuncay Özkan, Aziz Kocaoğlu’nun yerine aday olmak istiyor. AK Parti ve MHP ittifakta anlaşırlarsa İzmir’de CHP’nin bu durumundan faydalanacak bir aday gösterilebilir. MHP’nin İzmir’de pek fazla gücü yok ve son tahlilde Bahçeli, İzmir kazanılamazsa, burayı muhalefet açısından bir nefes alma alanı olarak görüyor.

“ADANA, MERSİN, MANİSA, ISPARTA’YA DOKUNMA”

Bahçeli, yeni ittifak önerisini ortaya atarken, MHP’nin başarılı belediyecilik örneği sergilediği; Adana, Mersin, Manisa ve Isparta gibi illerde AK Parti’nin rekabet arayışına girmemesini bekliyor ve bunun 24 Haziran Cumhur İttifakı ruhuna zarar vereceğini düşünüyor. MHP’nin parti olarak 50. yıl hedefinde Orta Karadeniz’de bazı büyük ilçeleri kazanma hedefi de var.

“AL-VER SÜRECİ DEĞİL”

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kamu kudretini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölüşmeyi-paylaşmayı değil, devlet-millet öncelikli bir strateji izliyor. Bunun bir al-ver süreci olmadığını vurguluyor ancak AK Parti’den beklentilerini de kamuoyu önünde ortaya koyarak karşı taraftan bir adım bekliyor. AK Parti şimdi Bahçeli’nin bu önerisini değerlendirmeye ve tartışmaya başladı. AK Parti içinden ittifakla ilgili çıkan karşıt görüşlerle Cumhur İttifakı huzurunun bozulmayacağını söylüyor. Yerel seçimlerin önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, ittifak yapılsa da yapılmasa da bunun ülkenin bekâsından daha önemli olmadığını savunuyor; buna af teklifi de dahil… Top, şimdi AK Parti’de…

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