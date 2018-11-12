Müsabakaya iki ekipte kötü hücum ederek başladı. Pota altından sayılar üreten Bahçeşehir Koleji, 6. dakikayı 11-2 üstün geçti. Çabuk toparlanan ve savunmayı sertleştiren Fenerbahçe, dış atışlardan arka arkaya bulduğu basketlerle 9. dakikada farkı bir sayıya (14-13) indirse de ev sahibi ekip, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Vesely'in etkili oyunu sonrası 10-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Egehan Arna'nın iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle 17. dakikada skoru lehine çevirdi: 25-35. Rautins ve Emir Preldzic'in arka arkaya attığı üç sayılık basketlerle 10-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 35-35. Boyalı alanı iyi savunan sarı-lacivertli ekip karşısında Colom'la dış atışlardan sayılar üreten Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 43-39 önde girdi.
İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe, Lauvergne'nin üç sayılık basketiyle 27. dakikada yeniden öne geçti: 50-53. Vesely ve Ali Muhammed'in pota altından kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 63-61 önde girdi.
Savunmaların sertleştiği son çeyrekte serbest atışlardan sayılar bulan Bahçeşehir Koleji karşısında Melih Mahmutoğlu'yla basketler üreten Fenerbahçe, 34. dakikayı 68-67 üstün tamamladı. Datome ve Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla 6-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 67-74. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada serbest atışlardan bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, sahadan 84-77 galip ayrıldı.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Özge Şentürk
Bahçeşehir Koleji: Colom 21, Rautins 10, Emir Preldzic 17, White 7, Slaughter 10, Can Altıntığ, Cevat Alper Özcan 3, Hadi Özdemir, Hakan Yapar, Babb 9
Fenerbahçe: Ali Muhammed 5, Green 2, Guduric 2, Lauvergne 16, Ahmet Düverioğlu 5, Egehan Arna 7, Vesely 22, Melih Mahmutoğlu 10, Sinan Güler 5, Datome 10
1. Periyot: 20-13
Devre: 43-39
3. Periyot: 61-63GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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