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Bahçeşehir Koleji: 83 - Pınar Karşıyaka: 96

ING Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 96-83 mağlup etti

Bahçeşehir Koleji: 83 - Pınar Karşıyaka: 96

Bahçeşehir Koleji: 83 - Pınar Karşıyaka: 96

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Semih Vural

Bahçeşehir Koleji: Evans 16, Green 14, Jankovic 8, Erkan Yılmaz 9, Stimac 16, İsmet Akpınar 10, Aldridge 8, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı, Mükremin Deniz Kılıçlı, Hadi Özdemir

Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen 13, Semih Erden, Taylor 15, Henry 18, M’Baye 19, Morgan 11, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 6, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 2, Arca Tülüoğlu 3, Çağatay Özkan

1.Periyot: 22-22

Devre: 38-44

3. Periyot: 60-70

Maçın ilk periyoduna bulduğu üst üste sayılarla hızlı başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, rakibi karşısında ilk dakikalarda üstünlüğünü kurmayı başardı. Ev sahibi ekip özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle dikkat çekti. Pınar Karşıyaka periyodun sonlarına doğru yaptığı etkili hücumlarla farkı eritmeyi başardı. Maçın ilk periyodu 22-22 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, bulduğu üst üste sayılarla maçta üstünlük sağlamayı başardı. Bahçeşehir Koleji, pota altından ürettiği sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Pınar Karşıyaka, etkili oyununu sürdürerek devre arasına 44-38 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğe istekli başlayan konuk ekip, ürettiği kolay sayılarla farkı açmaya devam etti. Bahçeşehir Koleji, ilk dakikaların ardından etkili hücum organizasyonlarıyla üst üste sayılar üreterek farkı kapatmayı başardı. Pınar Karşıyaka, çeyreğin son dakikalarında bulduğu üç sayılık isabetlerle son periyoda farklı şekilde önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyreği İzmir ekibi 70-60 üstünlükle tamamladı.

Maçın son periyoduna etkili başlangıç yapan konuk ekip, bulduğu üst üste sayılarla farkı açmayı sürdürdü. Bahçeşehir Koleji, farkı kapatmak için etkili hücumlar üretse de Pınar Karşıyaka karşısında üstünlüğü sağlayamadı. Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 96-83 mağlup etti.

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