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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji: 84 - Wolves: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji: 84 - Wolves: 74 | MAÇ SONUCU

        BKT Avrupa Kupası'nın 10. haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Wolves takımını 84-74 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:16 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:16
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        Bahçeşehir Koleji evinde galip!
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        Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 10. haftasında A Grubu'nda Litvanya'nın Wolves takımını 84-74 mağlup etti.

        Karşılaşma iki takımın da eşit hücum performansıyla başladı. Bahçeşehir Koleji farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da Wolves kısa sürede karşılık verdi ve 7-0'lık seriyle 14-12 öne geçmeyi başardı. Mola dönüşünde skoru eşitleyen ev sahibi ekip, bir kez daha geriye düşse de Mateusz'un üç sayılık basketiyle ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

        Çekişmeli geçen ikinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. Yaptığı sert savunmayla etkili olmaya çalışan Wolves karşısında Bahçeşehir Koleji yakaladığı hücum fırsatlarını değerlendirmekte zaman zaman güçlük yaşadı. Cowan JR'ın performansıyla bitime kısa süre kala etkili olan Litvanya ekibi, ilk yarıyı 36-34 üstünlükle noktaladı.

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        Üçüncü periyodun ilk dakikalarında tutuk performans ortaya koyan ev sahibi, 5-0'lık seri sonunda 43-42 öne geçti. Peş peşe basketlerin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Bahçeşehir Koleji, farkı açmayı başardı. Bouteille ve Massinburg'un etkili performans sergileyerek takımlarını üstünlüğe taşıdığı bölümü Bahçeşehir Koleji 59-54 önde bitirdi.

        Ev sahibi ekip son periyoda 7-0'lık seriyle başladı. Ortaya koyduğu performansla rakibinin direncini kıran Bahçeşehir Koleji, Massinburg'un basketiyle 11 sayılık farka ulaştı (67-56). Litvanya temsilcisi zaman zaman farkı indirmeyi başarsa da Bahçeşehir Koleji karşılaşmayı 84-74 kazandı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Guido Giovannetti (İtalya), Christian Theis (Almanya)

        Bahçeşehir Koleji: Smith 13, Massinburg 13, Odiase 6, Cavanaugh 13, Bouteille 19, Şehmus Hazer 4, Furkan Haltalı 3, Simonovic 4, Ponitka 9

        Wolves: Cowan JR 23, Miniotas 4, Zemaitis 4, Thurman 11, Blazevic 10, Brooks 2, Andrews 18, Jogela 2, Kariniauskas, Kulboka

        1. Periyot: 19-18

        Devre: 34-36

        3. Periyot: 59-54

        4. Periyot: 84-74

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