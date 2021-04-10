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Bahçeşehir Koleji: 99 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 71

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 99-71 mağlup etti

Bahçeşehir Koleji: 99 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 71

Bahçeşehir Koleji: 99 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 71

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

Bahçeşehir Koleji: Jones 9, İsmet Akpınar 15, Hadi Özdemir 9, Green 15, Stimac 24, Evans 9, Jankovic 7, Thomas Akyazılı 5, Erkan Yılmaz 2, Burak Can Yıldızlı 2, Deniz Kılıçlı 2

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 7, Alfonzo 16, Barış Hersek 10, Cook 13, Atkins 16, Sercan Ergin 5, Caner Ercan 2, Hasan Emir Gökalp 2, Malik, Mustafa Baştürk, Fırat Töz

1. Periyot: 26-19

Devre: 54-27

3. Periyot: 77-46

Beş faulle çıkanlar: 29.09 Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji),32.42 Ledo (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)

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