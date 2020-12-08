Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Başantrenörlük görevimizi yürüten Zafer Aktaş ile yollarımız, yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Hocamıza emekleri için teşekkür eder, kendisine kariyerinin devamında başarılar dileriz. Bahçeşehir ailesinin daima bir ferdi olduğunuzu hiç unutmayın." ifadelerine yer verildi.