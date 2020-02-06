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HaberlerBasketbol

Bahçeşehir Koleji de o uçaktaydı!

FIBA Europe Cup'ta Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkan Bahçeşehir Koleji'nin bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte kaza geçiren uçakla İzmir'e geldiği ortaya çıktı

Basketbol
DHA

Aynı uçakla bugün öğlen saat 12.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na hareket eden kafile, uçağın dönüşte piste inişte kaza geçirmesinin şokunu yaşadı. Olumsuz hava şartları yüzünden kafilenin aynı uçakla İzmir'e yolculuğu boyunca türbülans yaşadığı, kaza haberini alan bazı basketbolcuların İstanbul'a dönüşün karayoluyla yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçı 96-65 kaybeden Bahçeşehir, Europe Cup'ta çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti.

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