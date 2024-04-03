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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi

        FIBA Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Bahçeşehir Koleji yarı finalde İtalyan ekibi Varese'yi eleyerek adını finale yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 20:50 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:53
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        Bahçeşehir Koleji, Avrupa'da finalde!
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        FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji yarı final rövanş maçında İtalyan takımı Varese'yi konuk etti.

        İlk maçı deplasmanda tek farklı sayıyla kaybeden temsilcimiz İstanbul'da 81-73 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Bahçeşehir Koleji ilk çeyreği 26-21 önde bitirdi.

        İkinci çeyrekte farkı açmaya devam eden temsilcimiz ilk yarı sonuna 47-39 üstün gitti.

        Dengeli geçen üçüncü çeyrekte taraflar 12'şer sayı buldu ve son çeyreğe 59-51 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle gidildi.

        Son çeyrekte skoru koruyan temsilcimiz 81-73 kazanarak adını finale yazdırdı.

        Bahçeşehir Koleji'nin finaldeki rakibi Niners Chemnitz (Almanya) - Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibi olacak.

        Bahçeşehir Koleji 2021-22 sezonunda bu kupada zafere ulaşmıştı.

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