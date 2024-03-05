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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda Porto'ya konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda Porto'ya konuk oluyor

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 6 Mart Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:59
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        Bahçeşehir Koleji avantaj peşinde!
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        FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, 6 Mart Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

        Porto'daki Dragao Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

        Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

        Bahçeşehir Koleji grup aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanıp adını lider olarak çeyrek finale yazdırmıştı. Porto ise grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti.

        Bahçeşehir Koleji bu organizasyonda 2022 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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