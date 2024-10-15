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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Energia - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Energia

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:59 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:59
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        Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Energia!
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        BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini ağırlayacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        Sezona Wolves galibiyetiyle başlayan Bahçeşehir Koleji, ikici hafta müsabakasında Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

        Bahçeşehir Koleji, son maçında ise deplasmanda Gran Canaria'ya kaybetti.

        Sezona Gran Canaria yenilgisiyle başlayan Dolomiti Energia, sahasında Trefl Sopot'u mağlup etmeyi başardı.

        İtalyan ekibi, son maçında ise evinde Buducnost'a mağlup oldu.

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