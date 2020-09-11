Bahçeşehir Koleji'nin yerli görüntülü konuşma platformu

AA

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'de milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitimle ders aldığını söyledi.

Uzaktan eğitim sistemine ailelerin artık ısındığını belirten Eraslan, "Fakat yine bir dijital kültür malzemesi olarak eksik olduğumuzu da buradan söylemek gerekiyor." dedi.

Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının uzaktan eğitimde iki ayrı uygulama kullandığını ifade eden Eraslan, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitimde şöyle bir ilke vardır. Erken kalkan yol alır. Bu ciddi bir teknoloji ve maliye projesidir. Birincisi yerli ve milli yazılım SeeMeet uygulaması. Bir diğeri de Metodbox. Yerli ve milli vurgusu önemlidir. Yurt dışında serveri varsa bir uygulamanın onun güvenlik açıkları çok fazladır. Bu yüzden biz yerli ve milli yazılımlar, yerli ve milli uygulamalara önem vermekteyiz. Biz de SODİMER olarak Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının çalışmalarını yakından takip etmekteyiz."

- "Bu uygulama yerli ve milli"

Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver de kurum olarak yaklaşık 10 yıldır dijital öğrenme ve yapay zeka temelli öğrenmeye ciddi yatırım yaptıklarını söyledi.

Eğitim alanında har daim yenilikleri ülkeye ve millete kazandırmak için gayret gösterdiklerini belirten Tanrıöver, "Pandemi nedeniyle geçilen yeni süreçte aslında dijital bir nesile, farklı ve onların beklentilerine özgü, bir eğitim platformu sunma ihtiyacı doğdu. 2 yılı aşkındır bir Metodbox uygulamalarıyla bizler öğrencilerimize K12 düzeyinde, onların eğitim ve öğretim süreçlerine destek verebilmek adına hizmet veriyoruz."

Kurum olarak yerli ve milli uygulamalara önem verdiklerini ifade eden Tanrıöver, şunları kaydetti:

"SeeMeet uygulaması, bu uygulama yerli ve milli ve çok önemli bir özelliği de eğitim odaklı bir görüşme platformu olması açısından çok önemli. Bu iki sistem yani birbiriyle senkronize olarak çalışabilmekte. Bu iki sistem veli ve öğrenci bazında farklı bir arayışa girilmemesini sağlıyor. Bu da bizi güçlü kılıyor."

Açıklamanın adından Eraslan, kurum öğretmenlerine Metodbox ve SeeMeet uygulamaları hakkında bilgi verdi.