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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji, Porto ile deplasmanda karşılaşıyor - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, Porto ile deplasmanda karşılaşıyor

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında yarın Portekiz'in Porto ekibi ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:11
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        Bahçeşehir yarı final için parkede!
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        FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın Portekiz'in Porto ekibine konuk olacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

        Portekiz'de oynanan ilk maçı, Porto 90-80 kazanmıştı.

        Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 10 sayı üzerinde farkla kazandığı takdirde yarı finale yükselecek.

        Türk temsilcisinin rövanşı 10 sayı farkla üstün tamamlaması halinde uzatmalara gidilecek. Porto, müsabakayı kazanması ya da en fazla 9 sayı farkla kaybetmesi durumunda ise adını yarı finale yazdıran taraf olacak.

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