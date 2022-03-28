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Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçesinde oturan yaşlı kadına maganda kurşunu!
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Evinin bahçesinde oturan yaşlı kadına maganda kurşunu isabet etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin bahçesinde oturan yaşlı kadına, maganda kurşunu isabet etti. Yaralanan kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı

Bahçesinde oturan yaşlı kadına maganda kurşunu!
Bahçesinde oturan yaşlı kadına maganda kurşunu!
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İHA

Manisa'da evinin bahçesinde oturan yaşlı kadın, maganda kurşunuyla yaralandı.

Turgutlu ilçesi Yayla Mahallesi'nde ikamet eden S.B. (73), ailesiyle birlikte evlerinin bahçesinde oturduğu sırada silah sesi duydu. Silah sesinin ardından bacağında ağrı hissedip kan aktığını gören yaşlı kadın, yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı kadının burada yapılan tedavisinde, merminin bacağından girip çıktığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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