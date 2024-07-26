Bahçesine düşen ebabil yavrusunu uçmaya hazırlıyor

"1 HAFTADIR KANAT EGZERSİZİ YAPTIRIYORUZ"

Erseven, yavru kuşa uçabilmesi için kanat egzersizi de yaptırdıklarını belirterek, "Normalde iş yerimizde çok yoğun bir tempomuz var. Ama ona da alıştık, tüm gün üstümüzde ve sürekli bir bebek gibi ilgi istiyor. Saat başı yemeğini vermeye çalışıyoruz. Aslında sinek ve böcek gibi türlerle besleniyor ama daha çok yavru olduğu için ne versek kabul ediyor.