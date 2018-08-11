Bahia - America Mineiro rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Bahia, 12 Ağustos 2018 Pazar günü America Mineiro takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. 18 puanlı Bahia 16. sırada bulunuyor, America Mineiro 21 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Bahia, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. America Mineiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 487 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bahia kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, America Mineiro sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Bahia son haftadaki America Mineiro müsabasında 0-1 yenildi.

America Mineiro, Bahia karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Bahia, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 10 gol yedi.

America Mineiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. America Mineiro, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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