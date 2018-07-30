Bahia - Atletico Mineiro sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A maçında Bahia ile Atletico Mineiro, 31 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. 16 puanlı Bahia 16. sırada bulunuyor, Atletico Mineiro 26 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Mineiro son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 603. İddaa'da Bahia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atletico Mineiro kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bahia son haftadaki Sao Paulo müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Mineiro ise Gremio Alegrense karşılaşmasında 4-3 kazandı.

Bahia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bahia, kendi sahasında 14 gol attı, 8 gol yedi.

Atletico Mineiro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Atletico Mineiro, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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