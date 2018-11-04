Bahia - Chapecoense sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Bahia, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Chapecoense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:00. Maç öncesi Bahia 37 puanla 12. sırada, Chapecoense 34 puanla 17. sırada bulunuyor. Bahia son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chapecoense, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 592 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bahia kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Chapecoense sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Bahia önceki hafta Sao Paulo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Chapecoense ise Coritiba karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Bahia, evinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 12 gol yedi.

Chapecoense, dış sahada 5 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chapecoense 9 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.

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