Bahia - Internacional maçı öncesi rakamlar

Bahia ve Internacional, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:30. 22 puanlı Bahia 11. sırada bulunuyor, Internacional 38 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Internacional, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 553. İddaa'da Bahia kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Internacional kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bahia son hafta oynanan Internacional maçında 1-1 berabere kaldı.

Internacional, Bahia karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Bahia, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 10 gol yedi.

Internacional ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Internacional, 12 gol atarken 10 gol yedi.

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