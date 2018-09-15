Bahia - Palmeiras karşılaşma önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Bahia, 16 Eylül 2018 Pazar günü Palmeiras takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Bahia 28 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Palmeiras 46 puanda ve 3. sırada. Bahia son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Palmeiras, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 758 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bahia kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Palmeiras sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bahia son hafta oynanan Palmeiras maçında 0-0 berabere kaldı.

Palmeiras ise Bahia karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Bahia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Bahia, kendi sahasında 19 gol attı, 11 gol yedi.

Palmeiras, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Palmeiras, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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