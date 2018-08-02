Bahia - Palmeiras maçı öncesi rakamlar

Brezilya Kupa Çeyrek Final maçında Bahia ile Palmeiras, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Ev sahibi Bahia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Palmeiras, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 547 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bahia kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Palmeiras sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bahia önceki hafta Sao Paulo mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Palmeiras ise Atletico Paranaense maçında 3-0 yenildi.

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