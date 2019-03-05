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Son günlerde ülkemizde gerçekleştirilen Yasa Dışı Bahis Operasyonları kapsamında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin talebiyle “Yasa Dışı Online Kumar ve Bahis Amaçlı Web Sitesi Kurmak ve Yönetmek” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede Türk Interpol Birimi tarafından aranan Yaşam Ayavefe isimli kişi, 28 Şubat 2019 tarihinde ülkemize iadesi amacıyla Yunanistan Interpol Birimi tarafından tutuklandı.
İHA'nın haberine göre şahsın, para karşılığı kredi kullanarak canlı ve karşılıklı kumar oynatılan siteleri kurup, bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler vererek oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının “El Gösterme” adlı bir programla oyuncuların elindeki kâğıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerini sağladığı tespit edildi.
Adı geçen kişinin Türkiye’ye iadesi için gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığınca talepte bulunuldu.
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