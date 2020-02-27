Bahreyn, Kovid-19 nedeniyle Irak ve Lübnan'a uçuşları durdurdu

AA

Bahreyn Sivil Havacılık İşleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan korunmak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınması için ilgili kurumlarla iş birliği yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, alınan önlemler bağlamında, Irak ve Lübnan'a yapılan karşılıklı tüm uçak seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelen ve virüs taşıdığından şüphelenilen herkesin muayene edileceği ve hastalık belirtileri taşıyanların derhal tedavi altına alınacakları bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı daha önce, ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 26'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.