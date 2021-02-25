Bahreyn Veliaht Prensi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ülkesine ziyaret davetini yineledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bahreyn Veliaht Prensi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ülkesine ziyaret davetini yineledi

Bahreyn Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ülkesini ziyaret etmesi davetini yineledi.

Bahreyn Veliaht Prensi, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ülkesine ziyaret davetini yineledi
AA

Bahreyn resmi haber ajansının (BNA) haberine göre, Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, bölge ülkelerinin İran nükleer dosyası ile ilgili herhangi bir müzakereye katılmalarının önemi ve bu müzakerelerin bölgedeki güvenlik ve istikrarın temellerini sağlamlaştırmada rol oynayacağı için geniş konuları içermesi gerektiği vurguladı.

Al Halife ile Netanyahu görüşmede ayrıca iki ülkedeki sağlık sektörünün desteklenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunacak alanlarda ortak yatırım fırsatlarını da ele aldı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Al Halife'nin Başbakan Netanyahu'ya Bahreyn'i ziyaret etme davetini yinelediği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının durumuna göre Netanyahu'nun ilk fırsatta ülkeyi ziyaret etmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Açıklamada ayrıca Al Halife'nin Netanyahu'ya Manama'nın başka ülkelerin katılımıyla İsrail'de kurulması planlanan aşı fabrikasına yatırım yapma olasılığı ile ilgilendiklerini ilettiği aktarıldı.

İsrail kaynaklarına göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İran ile 2015 yılında imzalanan ancak eski Başkan Donald Trump yönetiminin çekildiği nükleer anlaşmaya dönmek için müzakereler başlatmaya çalışıyor. Ancak Biden yönetimi müzakereleri Tahran'ın füze programını ve bölge ülkelerine müdahalelerini kapsayacak şekilde genişletmek istiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapmayı planladığı resmi ziyaretleri ertelemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME