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HaberlerSağlık

Bahreyn’de korona virüsü vaka sayısı 17’ye yükseldi

Bahreyn’de 9 yeni korona virüsü vakasının görülmesiyle vaka sayısının 17’ye yükseldiği belirtildi

Bahreyn
İHA

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Bahreyn’de de yayılıyor. Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 yeni korona vakasının tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 17’ye yükseldiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgından etkilenen ülkelerden gelen her yolcunun kontrol edildiği ve virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Virüs semptomları gösterenlerin ve test sonuçları pozitif çıkanların tedavi merkezlerine transfer edildiği belirtildi.

Ülkedeki korona hastaları arasında Suudi Arabistanlı 4 kadın da bulunuyor.

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