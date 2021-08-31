Bahreyn’in İsrail Büyükelçisi Celahime:

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AA

Celahime, Tel Aviv’e gelişi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahreyn Krallığı'nın İsrail Devleti'ndeki ilk büyükelçisi olarak görevime başlamak için bugün Tel Aviv'e geleceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Manama yönetimi, mart ayının sonunda Celahime’nin Tel Aviv’e büyükelçi olarak atandığını duyurmuştu.

Celahime ise 29 Mayıs’ta Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa Al Halife’nin huzurunda hukuki yeminini yapmıştı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığında 2017'den beri Operasyonlar Müdürü olan Celahime, 2009-2013 yıllarında da ülkesinin Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Tel Aviv yönetimi de ocak ayında Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.

Bugün görevine başlamasıyla birlikte Celahime, Mısır, Ürdün ve BAE büyükelçilerinin ardından Tel Aviv'deki dördüncü Arap büyükelçisi olacak.

- İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.