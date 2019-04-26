Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Ocak'ta uygulamaya giren ticari davalarda arabuluculuk uygulamasında 11 bin 722 anlaşmazlığın 6 bin 557'sinin çözüldüğünü açıkladı.



Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulaması bilgi verdi.



Gül, "Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulaması 1 Ocak 2019’da başladı. İlk üç ayda arabuluculukla çözülen uyuşmazlık oranı yüzde 60 seviyelerine ulaşmış durumda. 11 bin 722 uyuşmazlığın 6 bin 557’si, tarafların anlaşmasıyla neticelendi" dedi.



Bakan Gül sözlerini şöyle sürdürdü:



"İş davalarından sonra ticari davalarda da dava şartı haline gelen arabuluculuk uygulamasıyla hem uyuşmazlığın tarafları hızla sonuca ulaşıyor hem de yargının iş yükü azalıyor. Tüm arabulucularımıza ve alternatif çözüm yollarına katkı sunan kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."