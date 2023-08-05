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        Haberler Gündem VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI 2023 | ÖTV'siz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

        Bakan açıkladı! ÖTV'siz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? İşte vergisiz iPhone fiyatları

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaadi kapsamında gençlere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti sağlanacağını belirtmişti. Öğrenciler tarafından yakından takip edilen süreç hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Katıldığı etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasına ilişkin çalışmanın devam ettiğini aktardı. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 21:28
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        Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklama, "Vergisiz telefon şartları neler olacak, ne zaman yürürlüğe girecek, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte vergisiz iPhone fiyatları...

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        GENÇLİK ve SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK AÇIKLADI!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

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        APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!

        Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

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        KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

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        (TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz)
        iPhone 14 128 GB 47.499 48.304
        iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389
        iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541
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        iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880
        iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118
        iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457
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        CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

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        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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        Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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