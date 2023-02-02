Bakan Akar, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü

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DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile 'Kış Tatbikatı 2023'ün bugün gerçekleştirilecek 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerini takip etmek üzere Kars'a gitti.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Sarıkamış'a gitti. Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Kars Harakani Havaalanında Vali Türker Öksüz, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyeti için Türkiye´ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'u havalimanında karşılayan Bakan Akar, daha sonra beraberindekilerle General Mithat Kopsavaş Kışlasına hareket etti.

3 BAKAN, 'SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ' FAALİYETLERİNİ BİRLİKTE TAKİP EDECEK

Bakan Akar burada Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede TSK Komuta Kademesi de yer aldı. Görüşmede askeri eğitim ve iş birliği konuları ile bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlar Akar, Hasanov ve Burchuladze bugün gerçekleştirilecek Kış Tatbikatı 2023'ün 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetlerini de birlikte takip edecek.

Öte yandan üç ülkenin Savunma Bakanları daha önce Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında 21 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Akar'ın ev sahipliğinde Kayseri'de bir araya gelmişti.