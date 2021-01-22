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Bakan Akar'ın ziyareti, Irak Türkmenleri için moral kaynağı oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'taki temasları kapsamında ITC'ye gerçekleştirdiği ziyaretinin hem manevi hem de siyasi açıdan çok önemli olduğunu belirterek, Irak Türkmenleri için moral kaynağı olduğunu söyledi.

Bakan Akar'ın ziyareti, Irak Türkmenleri için moral kaynağı oldu
AA

Türkmen Bakan Maruf, Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı heyet ile Bağdat ve Erbil'de gerçekleştirdiği yoğun temaslarının Türkmenler için önemini AA muhabirine değerlendirdi.

Bakan Akar'a ITC Erbil İl Başkanlığını ziyaret etmesinden dolayı Irak Türkmenleri adına şükranlarını ileten Maruf, bu ziyaretin hem manevi ve siyasi hem de zamanlama açısından Irak Türkmenleri için önemli olduğunu kaydetti.

Maruf, Akar'ın Irak Türkmenleriyle bir araya gelmesinin kendileri için moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, Irak Türkmenlerinin bu tarz ziyaretlere her zaman ihtiyacı olduğunu söyledi.

- Akar ile Türkmenlerin eğitim ve kültür konuları görüşüldü

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Irak ziyaretleri kapsamında ITC merkezini ziyaret ettiğini hatırlatan Maruf, Akar'ın ziyaretine ilişkin, "Türkmenler olarak çok sevindik. Sadece Erbil'de değil, bütün Irak'ta yaşayan Türkmenler gerçekten ITC'ye ziyaret yapılmasından dolayı sevindi ve mutlu oldular. Biz bu ziyaretle ilgili bütün taraflardan olumlu destek aldık." diye konuştu.

Maruf, Akar'ın ITC'ye ziyaretinin, bütün Irak'taki Türkmenlere destek olması anlamına da geldiğine işaret ederek, Akar ile görüşmeleri sırasında, Iraklı Türkmenlerin siyasi, kültürel ve eğitim durumlarının konuşulduğunu ve Akar'ın kendilerine eğitim ve kültür çalışmalarıyla ilgili bazı tavsiyelerde bulunduğunu aktardı.

- "Sincar konusunda Erbil, Bağdat ve Ankara arasında iş birliği gerekli"

Akar'ın Irak'taki ziyaretlerinde Sincar meselesinin de gündeme geldiğini hatırlatan Maruf, "Sincar'da biliyorsunuz bugün yasa dışı birçok silahlı gruplar var. Özellikle o bölgede olan PKK'nın varlığı bütün taraflara bir tehdit oluşturuyor. Bu yasa dışı grupların veya yasa dışı bu silahlı güçlerin bir an evvel orada sonlandırılması ve normalleşme süreci başlaması gerekir." şeklinde konuştu.

Bağdat ve Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan ve terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı anımsatan Maruf, Irak hükümetinin Sincar bölgesinde bu anlaşmayı uygulaması gerektiğinin altını çizdi.

Türkmen Bakan, "Bugün Erbil, Bağdat ve Ankara arasında iş birliği gereklidir. Birlikte hareket edilmesi çok önemlidir. Çünkü orada olan yasa dışı gruplar sadece bir tarafa tehdit değil; Irak'ı, Irak Kürdistan Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti ve sınır bölgelerinin hepsini tehdit ediyor. O yüzden Sincar konusunda birlikte hareket etme ve iş birliği önemlidir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye her zaman barışa destek verdi"

Irak Türkmenleri olarak, her zaman Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri desteklediklerine dikkati çeken Maruf, Türkiye'nin hem Irak hem bölge hem de Orta Doğu için önemli bir ülke olduğunu ve her zaman mazlum insanların yanında durduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her zaman barışa destek verdiğini belirten Maruf, "Türkiye zor şartlar altında olan insanlara, etnik gruplara hiçbir ayrım yapmadan destek vermiştir. Bu da bizim için önemlidir. Burada yaşayan halk için de önemlidir." dedi.

Maruf, Türkmenlerin her zaman barıştan yana olduğunu ve diyalog yoluyla haklarını elde etmeye çalıştıklarını söyledi.

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