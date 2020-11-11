Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Karabağ'da ateşkes anlaşması ve önümüzdeki süreç ile Suriye'deki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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