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Haberler Dünya Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Rezkinov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Rezkinov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları ele alındı

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

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