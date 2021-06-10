Bakan Akar ve ABD'li mevkidaşı Austin telefonla görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.

14 Haziran'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye ve ABD arasında ön temaslar devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri için "rahatsız edici" ifadesini kullanmış, ABD'nin "Türkiye'nin çıpasını Batı'da tutmaya çalışacağını" belirtmişti.

Blinken ayrıca, Suriye ve Afganistan'da "terörle mücadele", Rusya ve İran'ın olumsuz etki alanı ile başa çıkmak gibi konularda Türkiye ile önemli ve kesişen çıkarları olduğunu da kaydetmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD'nin Türkiye ile birçok konuda iş birliği yapma arzusunda olduğunu gördüklerini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçen hafta ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile görüşmüştü. Görüşmede, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler ile göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD iş birliği konularının ele alındığı aktarılmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçen hafta, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde yapacağı görüşmede Doğu Akdeniz, Suriye, insan hakları ve Afganistan'ın yanı sıra Washington ve Ankara arasındaki bazı farklılıklarla nasıl başa çıkılacağı da dahil olmak üzere kapsamlı bir görüşme yapılacağını duyurmuştu.