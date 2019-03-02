Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları inceleme ve temaslarda bulunmak üzere öğle saatlerinde Ağrı’ya geldi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na iniş yapan Bakan Akar ve beraberindeki komutanları Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı karşıladı.

OYUNCAK HEDİYE ETTİ

İHA'da yer alan habere göre ilk ziyaretini Ağrı Valiliği'ne gerçekleştiren Bakan Akar ve komutanlar, Vali Elban’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Valiliğe gelişinde 7 yaşındaki Deran Neva ve Batuhan isimli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Akar, çocuklarla kısa süre sohbet etti, oyuncak hediye etti.

ASKERİ BÖLGELERDE İNCELEME

Akar, çocukların üşümemesi için hemen bina içine alınmasını istedi. Bakan Hulusi Akar’a Ağrı ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik ediyor. Bakan Akar ve beraberindeki komutanların askeri noktalarda inceleme yapmaları bekleniyor.