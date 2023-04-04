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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı ile ortak açıklama gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos ortak basın toplantısı düzenledi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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