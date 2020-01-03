MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hessabından toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Albayrak, "MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda ekonomi politikalarımız açısından 2020 yılı değerlendirmemizi paylaştık. İnşallah, önceliğimiz olan katma değerli üretime dayalı büyüme modelimizin etkisi ve vereceğimiz destekler ile 2020 yılı Reel Sektör yılı olacak." dedi.
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 3, 2020
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