Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk Lirası'nın dolar karşısında 5.7 ile 5.9 bandında "rekabetçi göründüğünü" söyledi. Japon Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada Albayrak, "İthalat ve ihracattaki gelişmelerin yanı sıra cari açıktaki dengelenmeye baktığımızda döviz kuru rekabetçi görünüyor" dedi.

'DAHA AKTİF OLMAYA BAŞLADI'

Kamu bankalarının dolar satmasının, hükümetin para birimini istikrara kavuşturması girişimlerinden biri olup olmadığı sorusuna da Albayrak, 2018'deki başkanlık sistemi değişikliği ile tüm kamu bankaları, özel bankalar, merkez bankası ve diğer kurumların çok daha fazla aktif piyasa oyuncusu olmaya başladığını belirterek şöyle konuştu: "Serbest piyasa kuralları dahilinde, kamu bankaları hem kamu yararını hem de kârlılığı izlemektedir ve bu böyle devam edecektir."