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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından pancar çiftçisine yapılacak ödemeyi duyurdu. Bakan Albayrak, "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz." dedi

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması;

"Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız... 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"